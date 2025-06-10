惠普打印机官网驱动下载首页

若用户打算下载打印机驱动，最可靠的途径是访问惠普打印机的官方网页，然后点击进入驱动下载专区。在下载时，应遵循以下步骤：首先，打开惠普的官方网站；接着，在搜索栏中输入对应的打印机型号，例如："HP LaserJet Pro MFP M428fdw"。

官网能够识别您所使用的操作系统类型，不论是Windows还是Mac操作系统，都能提供相应的驱动程序下载链接。在下载过程中，请务必选择与您电脑系统版本相匹配的驱动，例如，若是Windows 10 64位系统，或者是macOS 10.15或更高版本。

下载页面通常包含以下内容：

1. 完整功能驱动包（推荐下载）

2. 基本驱动（仅包含打印功能）

3. 扫描驱动（用于扫描功能）

4. 固件更新（可选）





在驱动程序的下载页面，您可以查看到安装说明，同时也能找到常见问题的解答和故障排除的方法。我们建议在开始安装之前，您仔细阅读这些内容，以便确保安装过程能够顺利完成。

如果您对打印机的具体型号有些犹豫，不妨试试利用“按产品系列查找”这一选项，亦或是下载适用于多数型号的惠普通用打印驱动。若是您的打印机较为老旧，可能得切换至“老旧型号支持”这一页面，以便找到对应的驱动程序。

下载完毕后，请进行双击操作来启动安装程序，然后依照向导的指示，一步一步完成安装步骤。安装时，推荐您用USB线将设备连接，或者保证打印机和电脑处于同一网络中。如果在安装过程中遇到困难，您可以随时访问官网，那里有全天候的在线客服帮您解决问题。

（图片：惠普官网驱动下载页面截图）

（图片：打印机型号搜索框特写）