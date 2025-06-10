thinkpad e40

联想集团推出的ThinkPad系列中，ThinkPad E40型号特别受到好评，是一款商务笔记本。这款笔记本大约在2010年左右开始销售。它沿袭了ThinkPad系列一贯的坚固耐用的设计理念，同时在功能上也对主流商务用户的需求进行了细致的优化。

E40机型在硬件方面，搭载了英特尔酷睿i3或i5系列处理器，内存配置为2GB至4GB的DDR3。硬盘容量提供250GB和500GB两种选择。至于显卡，用户有集成显卡和独立显卡两种选项，特别是独立显卡，选用了ATI Mobility Radeon HD 545v型号。当时，市面上普遍采用的配置为14英寸的LED屏幕，这种屏幕具有1366×768的分辨率。

E40的设计继承了ThinkPad传统的黑色外观，其机身采用了磨砂质感的材质。键盘区域继续采用了经典的7行布局，并提供了良好的触感体验。该产品的整体重量约为2.2千克，厚度为31.8毫米，这样的便携性在同级别产品中表现尤为突出。





E40在接口设计方面，搭载了三个USB2.0端口，同时设有VGA、HDMI、以太网端口和ExpressCard插槽。对于无线连接，它兼容802.11b/g/n和蓝牙2.1规范。另外，电池在常规使用状态下，续航时长可达4至5小时。

E40系列在散热设计方面实现了重大突破，引入了双风扇散热系统。即便是在长时间且高负荷的工作环境中，它依然能够保证性能的持续稳定。此外，ThinkPad的防泼溅键盘以及硬盘保护等特色功能也得到了保留。

这款产品主要面向中小型企业用户和商务人士，在ThinkPad系列中，其性价比尤为突出。即便它已经上市超过十年，市场上仍有大量二手产品在流通，这一点充分证明了其良好的耐用性。之后，联想相继推出了E420、E430等升级型号，不断扩充了该系列的产品种类。