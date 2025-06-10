华硕推出的笔记本电脑型号X84H，主要服务于办公及日常使用需求。该机型配备了14英寸的屏幕，并可选配英特尔酷睿i3或i5处理器。内存方面，用户可以选择4GB或8GB的容量。在硬盘配置上，有500GB的机械硬盘和128GB的固态硬盘两种选项。

X84H在接口配置上，搭载了USB2.0、USB3.0、HDMI、VGA以及RJ45网线接口等，这些接口的配备足以应对日常办公和娱乐的需求。其整机重量大约为2.3千克，厚度大约为34毫米，整体设计风格较为传统。

这款笔记本的键盘设计为全尺寸，按键行程适宜，非常适合长时间进行文字输入。其触摸板能够实现多点触控操作，大大增强了使用时的便捷性。在音频方面，它搭载了SonicMaster音效技术，使得外放音质在同价位产品中表现相当出色。





在散热设计上，X84H选择了底部吸气、侧面排气的布局，使得日常使用中机身温度能够得到较好的控制。其电池续航能力大约在4小时上下，非常适合进行短途的移动办公需求。

X84H这款产品大约在2012年左右投放市场，现在已经不再生产。它的性能尚能应对日常办公需求，但与当前的新款产品相比，在能耗和性能上存在较大差距。若您打算购买二手货，建议您特别留意电池的损耗程度以及硬盘的运行状况。