微星在我国大陆地区设立了健全的售后服务体系，该体系覆盖了全国众多重要城市。目前，微星在全国设有200多家授权服务点，这些服务点广泛分布在北京、上海、广州、深圳等一线城市以及众多省会城市。

售后服务网点主要分为三种类型：首先是官方直营的服务中心，由微星公司直接负责管理；其次是获得授权的维修站点，这些站点多分布在二三线城市，主要负责处理一些常见的故障问题；最后是特别指定的服务商，他们专注于为偏远地区提供售后服务。在这些服务中心里，官方直营服务中心的员工都经过了专业的培训，他们能够对主板、显卡、笔记本电脑等全系列的产品进行维修服务。

消费者可以在微星官网或官方公众号上查询最近的售后服务网点。在寄送产品维修前，建议您先拨打客服热线进行预约。同时，请确保携带好购物凭证和产品保修卡。通常情况下，微星的产品享有三年的保修服务，而一些高端型号则可享受长达五年的保修期。





维修所需时长一般在三个至七个工作日不等，具体时长会依据故障的复杂程度来决定。对于显卡、主板等硬件问题，微星公司会提供正品替换服务。而针对笔记本电脑的维修，所需时间通常会更长，所以建议用户提前备份好重要数据。

售后服务点提供检测、清洁保养等服务，这些服务有助于提升客户的使用感受。部分站点还提供线上寄修服务，用户可经官方渠道提交寄修申请。然而，需要注意的是，因人为损坏或液体侵蚀等因素导致的损坏，不在保修范围之内。