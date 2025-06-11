华硕A43S于2011年正式投放市场，这是一款15.6英寸的笔记本电脑，主要针对中端主流消费者。该型号配备了英特尔第二代酷睿i系列处理器，即Sandy Bridge架构。处理器涵盖了i3、i5、i7等多个版本，以满足消费者的不同需求。此外，该设备配备了NVIDIA GeForce GT 610M独立显卡，其显存达到了1GB的容量。当时，该机型能够顺畅运行多数办公软件，并且能够无障碍地运行画质适中的三维游戏。

该机型以复合材料打造，外壳设计轻巧，整体重量约为2.4千克，厚度仅为31毫米。内部装备了标准尺寸的巧克力键盘，按键行程适宜。屏幕分辨率达到1366×768，与当时普遍标准相符，不过可视角度相对较小。接口类型丰富多样，涵盖了三个USB 2.0端口、VGA端口、HDMI端口、RJ45网络端口，还有读卡器，功能十分全面。





该设备在存储配置上，最大可容纳8GB的DDR3内存，并配备了两个内存扩展槽；此外，它还搭载了500GB的机械硬盘，用户未来可以根据自己的需求升级为固态硬盘。另外，该设备内置了奥特蓝星品牌的扬声器，其音质表现比同类产品更为出色。散热系统采用双铜管设计，确保了设备在日常使用中温度保持在合理范围内。

这款电池装有六个锂离子电芯，据官方介绍，它的使用时间大约是四个小时，但实际使用时长大概在两到三个小时之间。在系统方面，它预装了Windows 7系统，并且支持升级到Windows 10。现在，这个型号已经停止生产了，在二手市场上，它的价格大约在500到1000元之间，足够满足日常办公和视听娱乐的基本需求。