惠普笔记本售后维修点查询

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惠普笔记本用户可以通过以下几种方式查询售后维修点：
1. 官方网站查询
登录惠普中国官网（）
在首页底部找到"支持"或"服务"选项
点击"查找服务中心"或"维修网点查询"
输入所在省市或邮编进行搜索
2. 官方客服查询
请拨打惠普客户服务热线800-820-2255（适用于固定电话）或（适用于移动电话）。
按语音提示选择相应服务
向客服人员提供所在地区获取维修点信息
3. 微信公众号查询
关注"惠普服务"官方微信公众号
在菜单栏选择"服务支持"-"服务中心查询"
允许获取位置或手动输入地址
4. 第三方地图查询
在高德、百度等地图APP搜索
输入"惠普授权服务中心"+所在城市名称
注意查看是否为官方认证网点
注意事项：
1. 建议优先选择惠普官方授权维修点
2. 查询时注意区分商用产品和消费产品维修点
3. 建议提前电话确认营业时间和维修范围
4. 保留好购机发票和保修卡
5. 部分机型可能需要预约服务
维修前准备：
1. 备份重要数据
2. 携带购机凭证
3. 记录设备序列号
4. 了解保修状态
5. 提前描述故障现象
维修后注意：
1. 索取维修单据
2. 确认保修期限
3. 测试设备功能
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