当前市场上流行的台式电脑主机大致可归纳为三大类：一类是专为游戏设计的，一类是用于办公的，还有一类是专门用于创意设计的。以下是一份2023年度值得推荐的台式电脑主机推荐列表：

1. 游戏主机排行：

Alienware Aurora R15型号的笔记本电脑：它搭载了英特尔i9系列的处理器，并且装备了RTX 4090级别的显卡，整体性能相当出众。

联想Legion Tower 7i性能出众，性价比极高；这款产品搭载了RTX 4080这样一块高性能显卡。

HP Omen 45L：散热设计优秀，扩展性强

微星MEG Trident X2：小巧机身，性能不俗

2. 办公主机排行：

Dell OptiPlex 7000：稳定可靠，企业级品质

联想ThinkCentre M90a型号具备多屏幕输出的功能，而且，它还提供了多样的接口选择。

HP EliteDesk 800 G9系列在安全性能方面表现卓越，而且，它的管理操作也相当简便快捷。

华硕ExpertCenter D7具备静音设计，非常适合在办公室等办公环境中使用。

3. 创意设计主机排行：

苹果Mac Studio搭载了M2 Max/M2 Ultra处理器，这一配置非常适合进行专业的视频剪辑任务。





戴尔Precision 5860笔记本型号：这款笔记本配备了ECC内存，尤其在3D渲染方面有着出色的表现。

惠普Z8 Fury：双路处理器，满足高阶设计需求

华硕ProArt Station PD5显示器的色彩还原非常准确，这一点尤其适合平面设计工作的需求。

选购建议：

1. 游戏主机重点看显卡和散热

2. 办公主机注重稳定性和扩展性

3. 创意设计主机需要关注处理器和内存容量

4. 品牌售后也很重要，建议选择大品牌

目前主流配置价格区间：

入门级：3000-5000元

中端：6000-10000元

高端：12000元以上