联想将展示全新形态笔记本电脑

联想即将在即将到来的科技展览会上展示其全新设计的笔记本电脑系列。该系列中的创新产品采用了突破性的柔性铰链技术，使得屏幕能够从0度到360度自由旋转，从而实现了从传统笔记本模式到平板电脑模式再到帐篷模式的流畅转换。该产品的重量被限制在1.2公斤以下，厚度仅为12.8毫米，相较于上一代产品，其便携性提升了30%。

该系列设备将配备新一代的Intel Core Ultra处理器，以及NVIDIA RTX显卡。内存方面，它拥有16GB的LPDDR5，而存储空间则是1TB的PCIe 4.0 SSD。在显示屏上，它采用了2.8K分辨率的OLED面板，支持120Hz的刷新率，色域覆盖达到了100%的DCI-P3，并且峰值亮度可达600尼特。键盘设计采用了1.5毫米的键程，具备防泼溅功能；同时，触控板的面积相较于传统笔记本，增大了45%。

接口配置上，设备配备了两个Thunderbolt 4接口，一个HDMI 2.1接口，以及一个全尺寸SD卡读卡器。电池续航能力相当出色，官方标称可达15小时。此外，它还支持65W的快速充电技术。在摄像头方面，它搭载了1080p的红外摄像头。声音系统则由四麦克风阵列和四个扬声器组成。至于安全措施，产品具备指纹识别功能和Windows Hello面部识别的双重认证。

特别需要强调的是，这款产品的散热系统颇具创新，它采用了双风扇和液态金属导热材料，既保证了机身超薄的特性，又有效将核心温度稳定在75摄氏度以下。据悉，该产品计划在下一季度正式面市，其起步价格为8999元人民币。联想方面表示，这款产品有望重新塑造移动办公的体验。