联想官网上，登录页面是用户获取账户管理、售后服务、产品注册等服务的关键途径。若想找到官网的登录入口，只需在浏览器地址栏输入联想官网的网址（），然后就能在页面右上角看到“登录”按钮。点击这个按钮，页面会自动跳转至登录页面，这时就需要输入用户名和密码。若尚未拥有账户，可点击“注册”按键来创建一个新账户。

联想官网的登录界面接纳多种账号方式，包括联想自家的账号、微软账号和谷歌账号等。用户登录一旦成功，便能够查阅个人订单信息、管理个人设备、下载所需的驱动和软件，并且可以联系客户服务。若用户遗失了密码，只需点击页面上“忘记密码”的链接，系统便会把重置密码的链接发送到注册时填写的电子邮箱。

针对企业客户群体，联想特别打造了专门的商用产品接入途径，在官方网站的首页中，特别设置了“商用产品”这一区域。企业用户可以借助企业账户登录，从而享受到定制的服务与支持。登录成功后，用户能够对大批量采购进行有效管理，同时还能查阅到专为该群体提供的优惠资讯。





联想的移动应用同样提供了登录选项，您可以在联想商城APP或联想服务APP中找到对应的登录页面，其操作体验与网页版相似。登录成功后，您将能更加方便地查看订单详情、联系客户支持，并享受优质的售后服务。

为确保账户安全，请务必定期修改密码，同时注意不在公共场合的电脑上保存登录信息。联想官方网站已采用加密数据传输技术来保护用户数据，但用户仍需保持警觉，以防上当受骗。务必确认访问的是真正的联想官方网站。