dell灵越5000

戴尔灵越5000系列笔记本，是戴尔面向普通消费者市场推出的中档型号。该系列笔记本以轻巧易携和性能适中为卖点，提供了14英寸或15.6英寸的1080P IPS显示屏，从而保障了用户能够获得出色的视觉享受。

灵越5000在硬件配置上，搭载了英特尔11代或12代的酷睿处理器，用户可根据需求挑选i5或i7版本。至于内存，它的基础配置是8GB，而且还能升级至最高32GB。存储系统方面，它配备了256GB、512GB或1TB的SSD固态硬盘，这样的配置确保了系统启动迅速，程序加载快速。此外，一些型号额外搭载了NVIDIA MX450独立显卡，此配置足以应对用户在轻度图形处理和游戏方面的基本需求。

机身采用铝合金材料制成，其重量控制在1.5公斤左右，厚度约为17毫米，便于携带。接口类型多样，包括USB 3.2、Type-C、HDMI和SD读卡器等。电池续航能力可达8至10小时，并且支持快速充电。





这款产品配备了Windows 11系统，配备了720P高清摄像头和双麦克风阵列，支持Wi-Fi 6无线网络。键盘为全尺寸设计，触控板面积较大，使用体验相当舒适。

价格在5000到8000元之间，性价比相当不错，非常适合学生和普通办公人员购买。在选购时，建议您根据自己的预算来挑选合适的配置，16GB内存加上512GB SSD的版本，是个挺不错的选择。