联想集团作为国际知名的电脑制造商，其产品线覆盖了从入门级到高端商务级各类电脑，能够满足不同用户群体的多样化需求。接下来，我将依次向您展示联想品牌下的主要电脑产品。

1. ThinkPad系列

特点：经典黑色外观，红色TrackPoint指点杆

该产品线涵盖了X1 Carbon商务笔记本电脑，这是一款便携性强的办公设备；同时还包括T系列工作站，它们以出色的性能著称。

适用人群：商务人士、程序员、工程师

2. Yoga系列

特点：360度翻转触控屏，支持多种使用模式

本系列产品涵盖：一款定位高端的可变形笔记本电脑Yoga 9i，以及一款设计轻薄的笔记本电脑Yoga Slim。

适用人群：创意工作者、学生

3. Legion系列

特点：RGB背光键盘，高性能显卡

该系列包含：Legion 7型号（它是我们品牌的旗舰级游戏笔记本）、Legion 5型号（则是我们旗下的一款主流游戏笔记本）。

适用人群：游戏玩家、视频编辑

4. IdeaPad系列

特点：多彩外观，性价比高





产品型号涵盖：IdeaPad 5系列（一款多功能的笔记本电脑）、IdeaPad 3系列（一款入门级的笔记本电脑）。

适用人群：家庭用户、学生

选购建议：

1. 商务办公优先考虑ThinkPad

2. 创意设计推荐Yoga系列

3. 游戏需求选择Legion

4. 预算有限可考虑IdeaPad

目前主流配置：

该设备所配备的处理器型号为Intel的第十三代产品，或者是AMD Ryzen 7000系列中的任何一款。

内存：16GB起步

存储：512GB SSD起