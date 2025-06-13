电脑一体机的售价区间较大，涵盖从入门级到高端机型，价格差异明显。在3000到5000元的价格带内，这类一体机主要面向家庭和办公用户，搭载英特尔赛扬或奔腾系列处理器，配备8GB内存和256GB固态硬盘，非常适合进行文档处理、网页浏览等日常基础操作。

价格位于6000到10000元区间的中端一体机，通常装备英特尔酷睿i5处理器，内存为16GB，固态硬盘容量为512GB，部分型号还额外配备了独立显卡。这样的配置足以流畅运行主流设计软件和轻度游戏。在此价格范围内，推荐关注联想的AIO520系列和戴尔的Inspiron系列等品牌的产品。

售价超万元的顶级一体机，搭载了强劲的酷睿i7/i9处理器，内存容量超过32GB，配备有超过1TB的固态硬盘，还配备了专业级显卡，非常适合处理视频剪辑和3D建模等对性能有较高要求的工作。在此价格范围内，苹果iMac是一款极具代表性的产品，其5K视网膜屏幕和M系列芯片的表现尤为出色。





选购时需关注屏幕大小，常见有21.5寸、23.8寸和27寸三种选择，宜根据实际使用需求挑选适宜的尺寸。同时，还需注意接口的配置情况，例如USB-C、HDMI等接口，这些配置会直接关系到外设功能的拓展。

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