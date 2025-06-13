thinkpad t450s

联想在2015年推出了ThinkPad T450s这款商务笔记本，该产品定位于中高端市场。作为ThinkPad T系列的新成员，它继承了该系列优秀的键盘触感、坚固耐用的机身设计和卓越的商务功能。

在硬件配置上，T450s配备了第五代英特尔酷睿处理器，采用Broadwell架构设计；用户可选择最高端的i7-5600U双核处理器；该处理器的基础运行频率为2.6GHz，而在睿频技术下，其最高频率可提升至3.2GHz。内存容量最高可达12GB DDR3L类型（包括板载的4GB和可额外扩充的8GB），存储选项包括128GB、256GB和512GB的SSD，部分型号更是支持额外的M.2 SSD插槽。

显示屏提供14英寸两种分辨率选择，分别是1600×900和1920×1080，均采用IPS面板，观看角度和色彩显示均表现良好。机身由碳纤维和镁合金材料制成，重量大约为1.59千克，厚度仅为20.65毫米，在当时属于轻薄型笔记本电脑之列。

接口种类十分丰富，包括3个USB 3.0接口，其中之一可在关机状态下充电；同时具备Mini DisplayPort、VGA接口、RJ45网线接口，以及一个4合1的读卡器。此外，产品还保留了经典的ThinkPad扩展坞接口。在安全性能上，它配备了指纹识别器和TPM安全芯片。





ThinkPad键盘采用了其标志性的“浮岛式”设计，键程达到了1.8mm，并且配备了背光功能。触控板部分，它保留了传统的实体三键设计，同时加入了小红点（TrackPoint）功能。此外，电池部分采用了3+3芯的双电池配置，这样的设计使得续航时间可以达到长达10小时。

T450s成功取得了MIL-STD-810G军用标准的认证，经受住了振动、湿度以及高低温等众多严苛测试。该设备出厂时已安装Windows 7/8.1专业版操作系统，未来还可以升级到Windows 10。

这款笔记本即便在二手市场上也颇受欢迎，这主要归功于它出色的制造工艺、宜人的使用感受以及稳定的性能表现，尤其适合那些需要频繁外出办公的商务人士。