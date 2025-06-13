联想是美国控股还是中国

联想集团，这家源自中国的跨国科技公司，其股权分配一直备受外界瞩目。目前来看，联想控股的关键股份依旧掌握在中国企业手中。从公开信息来看，隶属于中国科学院的国科控股，已成为联想控股的首要股东，其持股量约为29%。而且，联想的创始人柳传志及其管理团队也拥有相当数量的股份。

从股权的角度分析，联想明显是一家主要由中国资本主导的公司。尽管联想已在包括美国在内的海外市场设立了子公司，并在纽约证券交易所挂牌交易，但这些事实并没有改变其作为中国企业的根本属性。在全球化的趋势下，联想不仅在美国建立了研发和生产基地，而且这种做法也是众多跨国公司普遍采用的国际化发展战略。

需注意的是，联想实行的是“全球资源，本地服务”的运营策略。这一策略使得联想能够充分运用全球的供应链和市场资源，但并不代表公司的管理权发生了变动。联想的管理层和董事会成员主要是中国公民，且关键决策依然由中国总部来作出。





在走向全球化的道路上，联想成功吸纳了IBM的电脑部门以及摩托罗拉的移动通讯业务，这些举措显著提升了公司在国际市场的份额，并获取了多项专利技术。然而，此类商业举措仅是跨国公司惯用的经营手段，并不能作为所有权变更的依据。

联想集团依旧主要受到我国资本的操控，尽管这家跨国公司在国际市场上拓展业务以及在海外的上市行为不断，但它并未因此而失去我国企业的根本属性。