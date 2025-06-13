AMD显卡性能的排行图是一种方便用户快速掌握各型号显卡性能水平的实用工具。这种图表一般按照性能从优到劣排列，可以直观地展示出不同显卡之间的性能差异。

目前AMD显卡主要分为三个系列：

Radeon RX 7000系列显卡，这是最新推出的产品型号，其设计理念源自RDNA 3架构。

Radeon RX 5000系列显卡是首批上市的显卡产品之一，其设计灵感来源于RDNA架构。

高端显卡：

RX 7900 XTX的性能更为出色，它比RX 7900 XT更为强劲；RX 7900 XT的实力又超越了RX 6950 XT；RX 6950 XT则略胜一筹于RX 6900 XT。

中端显卡：

RX 6800 XT的性能超越了RX 6800，而RX 6800的表现又优于RX 6750 XT，RX 6750 XT则又比RX 6700 XT更为强劲。

入门级显卡：

RX 6650 XT的表现更为出色，其性能超越RX 6600 XT；RX 6600 XT的性能又优于RX 6600；然而，在上述四款显卡中，RX 6500 XT的性能相对较为逊色。





在选择AMD显卡时，除了看天梯图排名，还需要考虑：

显卡功耗和散热需求

显存容量大小

接口类型和支持的显示技术

价格与性能的性价比关系

新推出的RX 7000系列显卡配备了DisplayPort 2.1接口，同时提升了光线追踪的能力。就算预算不宽裕，上一代的RX 6000系列显卡也是一个不错的选择，而且在性价比上表现得更加出色。

建议购买显卡前：

1. 明确自己的使用需求(游戏/工作/日常)

2. 查看最新的评测和价格信息

3. 考虑配套的主板和电源是否匹配