联想y470配置参数详解

联想Y470笔记本电脑于2011年推出，是那个时代的主流产品。它搭载了第二代酷睿处理器平台。此款电脑主要针对追求娱乐影音的用户，并且也具备了一定的游戏处理功能。

在处理器配置方面，Y470系列最高可升级至搭载Intel Core i7-2630QM四核的处理器，该处理器的主频为2.0GHz，并可通过Turbo Boost技术进一步提升至2.9GHz。这款处理器是基于32nm制程技术生产的，功耗为45W，同时配备了6MB的三级缓存。此外，用户还有机会挑选i5-2410M、i3-2310M等型号的双核CPU。

该设备配备了NVIDIA GeForce GT 550M独立显卡，这款显卡采用了Fermi架构进行设计，并拥有1GB的GDDR3显存。显卡内部集成96个CUDA核心，核心的工作频率为740MHz，显存带宽高达128bit。凭借这些技术规格，该显卡在当时能够流畅地运行《使命召唤6》等主流游戏。

内存容量设定为4GB DDR3，最高支持扩充至8GB，设计上选择了双槽位结构。硬盘方面，用户可以选择500GB或750GB的机械硬盘，其转速为每分钟5400转。而对于部分高端型号，用户还可以额外选择配备64GB的SSD固态硬盘，以此来提升缓存速度。





这款屏幕配备了14英寸的LED背光显示屏，分辨率为1366×768。另外，它支持Intel Wireless Display无线显示功能。至于键盘，它采用了联想品牌的高触感设计，并且设有独立的数字键区。

接口配置齐全，含有三个USB2.0接口，其中之一支持在电脑关闭时进行充电；此外，还设有USB3.0接口、HDMI 1.4版本的视频输出端口、VGA接口、RJ45以太网接口、集成了耳机和麦克风的复合接口，以及多功能读卡器。在无线连接功能上，它能够兼容802.11b/g/n无线网络标准，并支持蓝牙3.0技术。

该设备搭载了6块锂离子电池，总容量为48Wh，续航时间大概在4小时左右。机身重量为2.2千克，厚度在32到35毫米之间。其外观设计运用了金属拉丝工艺，并且提供了红色和灰色两种不同的外观颜色供用户选择。

散热系统采用了双风扇设计，辅以铜质热管和宽阔的散热口，确保了在持续高负载工作条件下的良好稳定性。在声音表现上，设备搭载了JBL品牌的专业扬声器，同时支持杜比家庭影院技术。