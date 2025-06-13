联想2016年上市笔记本型号

2016年，联想公司发布了多款新型笔记本电脑，这些产品是根据不同用户的具体需求量身定制的。特别是在商务笔记本市场，联想推出了ThinkPad系列的T460、T460s和T460p，共三个不同版本。T460继承了ThinkPad的经典造型，搭载了14英寸的屏幕，采用第六代英特尔酷睿处理器，同时拥有双电池设计；T460s作为它的轻便版，重量轻至1.36千克；至于T460p，则是以强大性能为特色的型号，最高配置可达i7处理器以及独立显卡。

联想公司面向消费市场推出了IdeaPad 510系列笔记本，该系列包括14英寸和15.6英寸两个版本，搭载第六代酷睿处理器，同时用户还可以选择配备NVIDIA GeForce 940MX显卡。Yoga系列在二合一市场持续发力，特别是Yoga 710，它采用了360度翻转设计。无论是11英寸的版本还是14英寸的版本，都配备了触控屏和手写笔功能。





联想公司为游戏爱好者们推出了Legion系列游戏笔记本，这一系列涵盖了Y700和Y900两款产品，Y700面向普通用户，而Y900则专为高端用户设计。Y700配备了15.6英寸的1080P高清屏幕，用户可以选择搭载i7-6700HQ处理器的版本，以及配备GTX 960M显卡的配置；相较之下，Y900的表现更为卓越，它拥有17.3英寸的大屏幕，机械键盘，并且搭载了性能更强的GTX 980M显卡。