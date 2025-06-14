联想台式电脑配置及报价表

联想生产的台式电脑以其稳定的性能和公道的价格，赢得了众多消费者的青睐。市场上提供了多款系列供消费者选择，诸如ThinkCentre和IdeaCentre等，每一款系列都是针对不同用户的具体需求而精心打造的。以下是当前市场上流行的联想台式机的配置信息和相应的参考售价：

适合初级用户使用的办公电脑型号，即联想ThinkCentre M75q的第二代产品。

处理器为AMD Ryzen 3 PRO 4350G型号，内存容量达到8GB，采用DDR4规格，存储方面配备了256GB的SSD硬盘，显卡则是集成式设计。

报价：约3000-3500元

适合文档处理、网页浏览等基础办公需求

中端家用机型（IdeaCentre 5 14ARE05）：

处理器采用AMD Ryzen 5 4600G型号；内存大小为16GB，属于DDR4标准；存储配置包括512GB的固态硬盘和1TB的机械硬盘；显卡方面，集成了RX Vega 7。

能够流畅运行主流网游，满足家庭娱乐需求





高性能商用电脑产品系列中的型号，即ThinkCentre M75t的第二代版本。

该设备搭载了AMD Ryzen 7 PRO 5750G处理器，并且配备了32GB的DDR4内存。此外，它还配备了1TB的SSD和2TB的HDD存储组合。在图形处理方面，它采用了Radeon显卡。

适用于专业设计、视频剪辑等高负荷工作场景

旗舰游戏机型（Legion T5 28IMB05）：

该配置含有：搭载Intel i7-11700K处理器的核心、32GB DDR4的高速内存、1TB容量的NVMe固态硬盘，以及配备8GB显存的RTX 3070独立显卡。

报价：约11000-13000元

配备水冷散热系统，支持4K游戏和高帧率体验

购买时需注意，实际支付价格可能因销售渠道、促销活动等因素而有所差异。建议您直接访问联想官网或联系授权经销商获取最新价格。同时，留意电商平台在大型促销期间往往能获得的较大优惠。选购时，根据预算和实际需求，合理调整处理器、内存、存储和显卡等配置比例。