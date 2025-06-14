1050ti为什么叫最惨显卡

1050Ti之所以被称为“最惨显卡”，主要因为它在硬件性能和市场定位上遇到了难题。首先，从硬件参数来看，这款显卡采用了帕斯卡架构，搭载了GP107核心，拥有768个CUDA核心，配备了4GB的GDDR5显存，并且采用了128bit的位宽。2016年这款配置刚推出时还算不错，然而随着时间的推移，它在性能方面的不足逐渐暴露出来。

在游戏体验方面，1050Ti在1080p的画质设置下，勉强能运行那些画质要求较高的3A大作，如《赛博朋克2077》，但要保证游戏流畅，必须将画质设置调至最低。与同级别的1060相比，性能上存在约30-40%的差距，而与新一代的1650相比，差距也大约在15%左右。这样的性能表现使得它难以赢得玩家的青睐。

定价同样重要。1050Ti的上市价格大概在1000至1300元这个范围，这个价位正好处在甜品级显卡的临界区域。它的售价高于1030，但性能却略逊一筹；而与1060相比，两者的价格差异并不显著。所以，不少玩家更愿意多投入几百元去购买1060，或者选择耐心等待新显卡的推出。





矿潮期间，市场的状况进一步凸显了其面临的难题。由于显存容量有限和挖矿效率不高，1050Ti在矿工眼中显得缺乏吸引力。所以，它既没有在矿潮中获得额外利润，还因为产能调整而面临供货不足的困境。在二手市场上，价格波动剧烈，从最高位的1500元急剧下滑到大约500元。

在软件支持方面，NVIDIA对这款显卡的驱动更新正逐步减少。由于光线追踪、DLSS等新技术已广泛普及，1050Ti因硬件限制，无法支持这些功能，导致其使用价值持续下降。众多新游戏甚至将其设定为最低配置，这表明1050Ti将很快全面退出主流市场。