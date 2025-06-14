hp惠普官网驱动下载

访问HP惠普的官方网页，下载相应的驱动是获取官方认证驱动软件的最佳方式。用户需要按照以下步骤操作：先浏览网页内容；接着，定位到驱动下载区域；再挑选适合的驱动程序；最后，依照页面提示完成下载流程。

进入HP的官方网站（）后，请留意页面顶部的“支持”选项，点击该选项下的相关链接，即可跳转至“软件与驱动程序”的专门页面。

在搜索框内输入相应的产品序列号，例如LaserJet Pro MFP M130fw，或者选择开启“自动识别我的设备”功能，以便系统自动识别您的设备。

请挑选您所需的操作系统版本，比如Windows 10的64位系统，然后系统会向您展示所有可用的驱动和软件选项。

下载驱动程序时，务必留意文件的实际尺寸和发布时间。应优先选用最新版本的驱动程序，这样做可以确保系统具备更好的兼容性和运行效果。

打印机所附带的驱动程序一般包括了一套全面的解决方案以及基础驱动选项。这套解决方案功能全面，然而文件体积相对较大；相对而言，基础驱动程序则便于用户快速安装。

重要提示：





下载前确认设备型号准确无误

建议创建系统还原点后再安装新驱动

驱动程序安装完成后可能需要重启计算机

定期检查驱动更新可确保设备最佳性能

遇到困难时，您可以选择使用HP提供的辅助工具，亦或是直接联系在线客服寻求援助。此外，官方网站上也提供了详细的安装说明和故障排查资源供您查阅。