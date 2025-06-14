联想e570笔记本参数

联想生产的ThinkPad E570笔记本电脑是针对商务用户量身打造的，该机型搭载了第七代英特尔酷睿i5-7200U处理器，其主频为2.5GHz，而且支持最高3.1GHz的睿频加速功能。这款笔记本配备了4GB的DDR4内存，用户可以根据需要升级至16GB。在存储方面，它配备了500GB的5400转机械硬盘，并且还提供了128GB的SSD固态硬盘作为可选配置。

在显示配置方面，E570配备了15.6英寸的LED背光显示屏，屏幕分辨率是1366×768，同时还具备防眩光特性。至于显卡配置，用户可以选择配备2GB GDDR5显存的NVIDIA GeForce 940MX独立显卡，或者选择内置的Intel HD Graphics 620核芯显卡。该设备具备的接口设置包括：两个USB 3.0接口、一个USB 2.0接口、一个HDMI接口、一个VGA接口、一个RJ-45网线接口，还有一个四合一的读卡器。





该设备支持802.11ac Wi-Fi和蓝牙4.1无线连接，并装有720p高清摄像头及双麦克风阵列。其体积为380毫米×260毫米×24.5毫米，重约2.3千克，搭载45Wh锂离子电池，官方宣称最长续航可达6小时。在系统配置上，已预装Windows 10家庭版或专业版。