目前最轻薄的笔记本电脑

目前市面上广泛流行的超薄笔记本电脑大多属于超极本范畴，这类产品凭借其选用的坚韧且轻巧的材质以及巧妙的结构布局，成功达到了极高的便携性能。以下是一些典型的产品实例：

联想ThinkPad X1 Nano笔记本轻至907克，薄至13.87毫米，内置11代英特尔酷睿处理器，同时拥有13英寸的2K高清显示屏。采用碳纤维材质打造，非常适合商务人士使用。

戴尔XPS 13的重量轻至1.2公斤，厚度薄至14.8毫米，采用了InfinityEdge四边窄边框设计，屏幕占比达到了91.5%。最新型号9315配备第12代酷睿处理器，并且用户可以选择16:10比例的3.5K OLED触控屏。

苹果的MacBook Air M2重量仅为1.24公斤，厚度仅为11.3毫米，并且采用了无风扇的设计，工作过程中几乎不产生任何噪音。这款笔记本搭载的M2芯片性能卓越，续航能力同样出众，可以达到18小时，无疑是移动办公领域的一颗璀璨明珠。





华硕ZenBook S13 OLED的重量轻至1公斤，厚度仅为14.9毫米，机身材料选用镁铝合金。该设备搭载了2.8K分辨率的120Hz OLED触控屏，屏幕开合角度可达180度，同时提供多种接口选择。

三星Galaxy Book2 Pro 360的重量极轻，仅重1.04公斤，厚度也十分薄，只有11.9毫米。此外，它还拥有360度旋转的二合一设计。这款设备配备了AMOLED显示屏，并支持使用S Pen进行手写，非常适合创意人士使用。

这类超轻薄笔记本电脑集成了多种先进技术：首先，它运用了低电压处理器，以此达到降低能耗的效果；其次，它选用了LPDDR内存，从而实现了空间的节省；再者，它搭载了PCIe 4.0 SSD，有助于缩小存储模块的体积；此外，它还采用了小型化主板布局，并进行了优化设计；最终，它还采用了CNC一体成型工艺。选购时务必考虑实际使用需求，因为超薄的设计常常需要牺牲一些接口和散热性能。