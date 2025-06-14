中关村在线推出的攒机辅助工具极具实用性，它使得用户在挑选电脑配件前，得以进行模拟的电脑组装和配置。此工具汇集了市场上流行的各种硬件产品，包括处理器、主板、显卡、内存条以及硬盘等核心组件。

在使用模拟组装电脑功能前，必须先选择一款CPU型号。接着，系统会根据所选CPU型号自动筛选出兼容的主板。比如，若你选择了英特尔i7-13700K处理器，系统会列出支持LGA1700插槽的主板选项，包括Z790、B760等不同芯片组的主板。

选择显卡时，工具会呈现多款最新型号，涵盖NVIDIA的RTX 40系列和AMD的RX 7000系列。用户可以根据个人预算和实际需求，挑选适合的型号，比如RTX 4070Ti或者RX 7900XT。





内存配置提供DDR4和DDR5两种规格选择，频率跨度从3200MHz到6000MHz。建议至少选择16GB的容量，而对于热衷于游戏的用户，32GB的配置可能更为理想。至于存储设备，M.2 NVMe固态硬盘是个不错的选择，容量可以从500GB扩展到4TB。

选择电源需考虑整机耗电，系统会自动提出适合的功率建议，一般而言，游戏主机应配备750瓦或更高功率的电源。至于散热配置，需依据CPU的热设计功耗来决定是采用风冷还是水冷技术。

组装完成后，系统会清晰展示总价和关键性能参数。此功能的一大优势在于能有效地避免硬件配置不当的问题，同时也能让您实时了解组装成本。在您正式下单前，建议您使用这一工具尝试不同的配置方案，以便挑选出性价比最高的配置组合。