华硕K45VD是2012年上市的一款较为流行的笔记本，其屏幕尺寸为15.6英寸。该型号笔记本搭载了英特尔公司生产的第三代酷睿i3/i5处理器，并配备了NVIDIA GeForce 610M独立显卡。在当时的市面定位中，它属于中档产品。

在配置上，K45VD支持最高i5-3210M双核CPU，主频为2.5GHz，睿频可提升至3.1GHz。标配内存为4GB DDR3，最大可升级到8GB。存储配置方面，配备500GB机械硬盘，部分型号还支持SSD固态硬盘的扩展。显卡方面，使用了1GB显存的GT 610M型号，并且支持Optimus显卡切换技术。

接口配置涵盖：一个USB 3.0端口、两个USB 2.0端口、HDMI输出功能、VGA接口、RJ-45网线接口以及多功能读卡器。机身重量大约为2.3千克，厚度介于25至33毫米之间。电池部分使用六芯锂电池，续航能力大约在3至4小时。





散热系统引入了华硕的IceCool技术，确保键盘区域温度稳定在36度以下。在音效方面，产品配备了奥特蓝星品牌扬声器，并支持SonicMaster音效增强技术。键盘设计为分岛式，并附有专门的数字小键盘区域。

这款笔记本非常适合日常办公、上网浏览以及进行轻度娱乐活动。尽管其独立显卡的性能不算出色，但足以应对基础的图像处理任务和大多数流行的网络游戏。然而，需留意的是，这款机型已经停产很久了，现在市面上只能通过二手市场才能购得。