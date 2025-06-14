华硕2021年笔记本型号

2021年，华硕推出的笔记本电脑型号众多，涵盖了多个系列，满足了各类用户的需求，提供了丰富的选择。在这些产品中，VivoBook系列特别强调便携性，尤其是VivoBook S14和S15两款，它们搭载了第11代Intel酷睿处理器，重量仅为1.4公斤左右，并且支持快速充电。ZenBook系列属于商务笔记本的高端类别，其中的ZenBook 13和ZenBook 14两款机型，均采用了OLED显示屏，屏幕占比极高，高达92%，此外，它们还顺利通过了PANTONE的色彩认证。

在游戏笔记本领域，ROG玩家国度品牌推出了多款新品。其中，ROG Strix G15和G17两款产品尤为引人注目，它们搭载了顶级的RTX 3070显卡，同时配备了300Hz的高刷新率屏幕；此外，ROG Zephyrus Duo 15 SE也颇具特色，它采用了独特的双屏布局，主屏幕分辨率达到了4K级别，副屏幕还支持触控操作。TUF Gaming系列因性价比高而广受好评，尤其是A15/F15型号，该型号配备了AMD Ryzen 5000系列处理器。此外，它还成功经受住了MIL-STD-810H军规标准的严格考验。

在创意设计领域，ProArt StudioBook One是针对专业人士量身打造的，这款设备搭载了高效能处理器以及Quadro RTX显卡，并且能够实现100%的Adobe RGB色域覆盖。而ExpertBook B9系列则是为企业用户提供服务的，它已经成功通过了19项严格的MIL-STD-810G军规测试。此外，该系列还配备了指纹识别技术以及红外摄像头功能。

Chromebook产品线新添了Chromebook Flip C436这一型号，该机型采用10nm工艺制程的CPU，并且兼容USI触控笔的使用。同时，华硕推出了ZenBook Pro Duo，这是全球首次登场的双屏笔记本电脑，它配备了ScreenPad Plus辅助屏幕，能够执行多种任务操作。所有产品线均配备了NumberPad 2.0触控板技术，该技术将数字键盘与触控板的功能合二为一。

2021年，华硕对笔记本进行了散热性能的升级，引入了自清洁散热系统，同时融入了液态金属导热技术。在接口配置上，它搭载了Thunderbolt 4、HDMI 2.1等最新标准，而且部分型号还支持Wi-Fi 6E无线网络功能。在电池续航方面，大多数型号都能够满足超过10小时的常规使用需求；此外，得益于快速充电技术，仅需短短49分钟，电量即可充至60%。