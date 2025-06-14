nvidia显卡性能排名

NVIDIA显卡的性能排行备受众多电脑用户和游戏爱好者的关注。依据最新发布的测试结果，现列举市场上主流NVIDIA显卡的性能等级。

旗舰级显卡：

RTX 4090作为当前市场上性能最卓越的消费级显卡，采用了Ada Lovelace架构设计，配备了16384个CUDA核心以及24GB的GDDR6X显存。紧随其后的是RTX 4080 SUPER，其性能相较于RTX 4090有所下降，大约低25%，然而在价格方面则更为亲民。

高端显卡：

RTX 4080

RTX 4070 Ti SUPER

RTX 4070 Ti

这些显卡都能流畅运行4K游戏，支持DLSS 3.5技术。

中端显卡：

适合1440p分辨率游戏，性价比较高。

入门级显卡：

RTX 3050

这些显卡主要针对1080p游戏玩家。

专业工作站显卡：

RTX 6000 Ada





专为3D渲染、AI计算等专业应用优化。

笔记本显卡：

移动设备上的RTX 4090笔记本型号，其性能与台式机的RTX 4080相当。

RTX 4080/4070/4060笔记本版性能依次递减

性能测试数据参考3DMark Time Spy跑分：

RTX 4090：约35000分

RTX 4080 SUPER：约28000分

RTX 4070 Ti：约21000分

选购建议：

1. 4K游戏选择RTX 4080及以上

2. 2K游戏选择RTX 4070系列

3. 1080p游戏选择RTX 4060

4. 专业用户考虑Quadro系列

未来新品：

2024年，RTX 50系列显卡即将问世，该系列显卡将采用全新的架构设计，预计其性能将得到显著增强。