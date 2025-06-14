戴尔5557笔记本参数

2015年推出的戴尔5557型号笔记本电脑定位为中端商务产品，该款笔记本配备了15.6英寸的LED背光显示屏，屏幕的分辨率是1366×768，同时屏幕的宽高比是16:9。该机型搭载了第五代英特尔酷睿处理器，用户可选i3-5005U、i5-5200U或i7-5500U三种型号，它们的主频分别为2.0GHz、2.2GHz和2.4GHz，并且支持最高达3.0GHz的睿频加速。

内存的最大容量能够达到16GB DDR3L 1600MHz，并且配备了两个内存插槽。在存储配置上，可以选择500GB或1TB的5400转机械硬盘，而对于一些高端配置的机型，用户还可以额外选择128GB或256GB的固态硬盘。这款显卡搭载了AMD Radeon R5 M240作为独立显卡，同时拥有2GB的GDDR3显存容量。而且，它还整合了Intel HD Graphics 5500作为其核心显卡。

该接口具备丰富的功能，配备了三个USB接口——其中两个是USB3.0，另一个是USB2.0——，同时拥有HDMI 1.4a接口，RJ45网络接口，以及3.5mm的耳机麦克风合一接口。除此之外，还附带了SD卡读卡器。在无线连接方面，它兼容802.11ac Wi-Fi和蓝牙4.0。内部装置了一款720p分辨率的高清摄像头，同时装备了数字麦克风阵列。

这款电池是四芯40Whr的锂电池，官方数据表明其续航时间大概在5小时左右。设备的外形尺寸为376毫米×260毫米×25毫米，重量大约是2.3千克。系统内置了Windows 8.1操作系统，用户有权限进行升级，支持升级到Windows 10。机身以黑色为主，采用工程塑料外壳，并配备了金属转轴。

散热系统采用了一个风扇和两个热管的设计，还配备了防尘通道。键盘是完整的尺寸，带有背光功能，并且拥有一个独立的数字键区，按键的行程有1.9毫米。触控板支持多种触控手势。在音质上，它使用了Waves MaxxAudio的专业音频调音技术，并且配备了两个立体声扬声器。

该设备拥有众多安全保障功能，包括设有Kensington锁槽、内置TPM安全芯片，还提供了指纹识别作为可选配置。在扩展性方面，其底部配备了可拆卸的挡板，方便用户轻松升级内存和硬盘。而且，这款型号已经顺利通过了MIL-STD-810G军用标准的严格检验，保证了其在抗震和防尘性能上的可靠性。