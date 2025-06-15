联想g480笔记本参数

联想公司生产的G480系列14英寸商用笔记本，大约在2012年这个时间节点上，正式进入了市场流通。关于这款笔记本的详细资料，具体内容如下：

G480在核心硬件方面采用了英特尔第三代酷睿处理器，用户可以选择i3-3110M、i5-3210M或i7-3612QM等不同型号。这些型号的处理器均基于22nm的Ivy Bridge架构设计，并且与英特尔的HM76芯片组兼容。至于系统内存，它的基础配置为4GB DDR3，并且支持最高8GB的扩充。该设备配备了容量为500GB或1TB的硬盘，其转速为5400转每分钟。

该系统配备了14英寸的LED背光屏幕，其常规分辨率为1366×768。在显卡方面，用户可以选择基础版或高级版。基础版采用英特尔HD 4000核心显卡，而高级版则使用了NVIDIA的GeForce GT 635M独立显卡，并配备了1GB的GDDR3显存。值得一提的是，这款显卡还支持DX11技术。





该设备装有USB 3.0接口，另外还配备了两个USB 2.0接口，并且能够进行HDMI和VGA信号输出。在网络接口上，它配备了RJ45接口，并且附有功能多样的读卡器。在无线通信方面，它支持802.11b/g/n协议，并且内置了千兆以太网网卡。另外，它还装备了30万像素的摄像头。在音效系统方面，该设备使用了获得杜比Advanced Audio认证的双扬声器配置。

这款产品的尺寸分别是宽度339毫米、高度230毫米、厚度32.8毫米，整体重量大约是2.2千克。它内置了6芯锂离子电池，据官方介绍，其续航时间大约是4小时。在系统配置上，它预装了Windows 7 Home Basic操作系统，而且部分型号支持升级到Windows 10。此外，它还拥有联想特有的OneKey Recovery系统恢复功能。