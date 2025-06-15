联想x220原价多少

联想在2011年发布了ThinkPad X220系列商用笔记本电脑，这一系列的不同配置型号在价格上存在一定区别。比如，配备了i3处理器、2GB内存以及320GB硬盘的入门级X220型号，在市场上的初始价格大约是6499元人民币。该产品的i5处理器版本、4GB内存版本和500GB硬盘版本的价格大约在7999元左右，而搭载i7处理器、8GB内存以及SSD固态硬盘的顶级型号，其价格可能会超过10000元人民币。

请注意，这里所说的价格是指十多年前官方所提出的建议零售价。由于电子产品更新换代的迅速，X220已经停止生产。现在，这款笔记本电脑在二手市场上的售价大致在几百元到一千多元之间，具体价格会因笔记本的新旧情况和配置不同而有所区别。对于有意购买这款经典笔记本的消费者来说，在做出购买决定时，应当结合自己的实际使用需求来综合考虑。尽管X220的键盘使用起来感觉挺舒服，但是，它的性能已经无法满足现代应用的各种要求。





展示ThinkPad X220的精美图像，详细罗列其各项配置信息，并附上X220价格对比的详尽表格，此外，还提供了X220与当前市场上流行笔记本电脑的对比数据图表。