联想v470笔记本配置参数

联想公司推出的V470型号商务笔记本，其尺寸为14英寸。这款笔记本搭载了第二代英特尔酷睿处理器，同时，它还配备了独立的显卡，以及丰富的接口配置。

处理器上，V470提供了i3-2310M、i5-2410M和i7-2620M三种型号，它们的主频分别是2.1GHz、2.3GHz和2.7GHz。此外，这些型号还支持最高睿频，i3-2310M和i5-2410M可达2.9GHz，而i7-2620M则能提升至3.4GHz。至于内存配置，V470的默认内存为2GB DDR3，且支持最高升级至8GB。该设备在存储配置方面，选用了两个机械硬盘，一个容量为320GB，另一个容量为500GB；同时，它的运行速度是每分钟5400转。

V470搭载了NVIDIA GeForce GT 520M独立显卡，该显卡的显存达到了1GB，同时支持DirectX 11技术。它的显示屏是14英寸的LED背光屏幕，分辨率为1366×768。另外，该设备还配备了采用杜比家庭影院技术的音响系统，并内置了立体声扬声器。





该设备具备多种接口，其中包括四个USB 2.0端口，一个HDMI端口，一个VGA端口，一个RJ-45网络端口，一个耳机麦克风共用插孔，还配备了一个多功能读卡器。此外，它还支持无线连接，包括802.11b/g/n WiFi和蓝牙3.0。

该设备的尺寸是340毫米宽，235毫米长，高度介于20毫米到32.8毫米之间，整体重量约为2.2千克。它搭载了6颗锂离子电池，官方声称其续航能力可达5小时。此外，该设备出厂时已预装了Windows 7家庭普通版或专业版操作系统。

该设备在安全方面具备指纹解锁技术，能够有效防止硬盘因震动而受损。其键盘具备防水溅的功能，触摸板支持多指操作。机身采用金属材质，整体造型显得既庄重又充满气质。