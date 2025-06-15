您可从华硕官网获取网卡驱动，此途径既保障安全又值得信赖。首先，您需访问华硕官方网站，之后点击“支持”或“下载”选项。随后，输入您的网卡型号或选择对应的产品系列，便可找到相应的驱动。在下载前，请确认您的操作系统版本，如Windows 10或Windows 11，并挑选与系统兼容的驱动版本。

若您对网卡的型号不甚了解，不妨使用设备管理器进行核实。在Windows系统里，您只需用鼠标右键点击“我的电脑”，挑选“管理”这一项，随后在出现的界面中寻找“设备管理器”，点击进入“网络适配器”这一类别，就能查看到网卡的型号数据了。华硕的部分网卡上会有“ASUS”的标识，而还有一些可能会使用Realtek或Intel的芯片组。在这种情况下，您需要根据芯片的具体型号来查找对应的驱动程序。

下载完成之后，请先将安装包进行解压操作，然后运行Setup.exe程序来开始安装流程。在安装过程中，您可能需要重启电脑。若遇到驱动程序不兼容的情况，您可以尝试下载旧版本的驱动。此外，值得注意的是，部分华硕网卡配备了相应的管理软件，您可以选择一并下载并安装，这样就能使用到更多功能。





官网之外，您还可以选择手动通过Windows Update来安装驱动程序。您只需在设备管理器中对网卡进行右键点击，接着选择“更新驱动程序”选项下的“自动搜索更新的驱动程序”。这样系统就会自动连接网络，并搜索合适的驱动。然而，需留意的是，此方法可能安装的是通用驱动，而非华硕特别定制的优化版本。

较旧的华硕网卡，其驱动程序可能已在官方网页上消失。这时，您可以在其他驱动程序网站上尝试寻找。但请注意，务必关注网站的安全性。最好选择那些口碑较好的网站。驱动程序安装完成之后，建议您用杀毒软件进行一次安全检查，来保障系统的安全。