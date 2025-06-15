在使用联想所提供的服务前，用户必须仔细阅读并同意联想账户的注册条款，该条款属于法律文件范畴。条款中详尽说明了用户与联想双方的权利和义务，目的是为了保障双方的合法权益不受侵害。

一、账户注册

1.1 用户需提供真实、准确、完整的个人信息进行注册

1.2 用户需设置安全的账户密码并妥善保管

1.3 注册账号仅限本人使用，不得转让或出借

1.4 联想有权对疑似非本人注册的账户采取限制措施

二、用户权利

2.1 享受联想提供的各项产品和服务

2.2 对个人信息享有查询、修改、删除的权利

2.3 在遵守规则的前提下合法使用联想账户

三、用户义务

3.1 遵守中国法律法规及联想相关规定

3.2 不得利用账户从事非法活动

3.3 不得干扰联想正常运营秩序

3.4 对账户操作行为承担全部法律责任

四、隐私保护

4.1 联想承诺保护用户个人信息安全

4.2 收集信息仅用于改善产品和服务

4.3 未经用户同意不向第三方披露信息

4.4 因用户自身原因导致信息泄露责任自负

五、免责条款

5.1 因不可抗力导致的服务中断不承担责任

5.2 用户不当操作造成的损失自行承担

5.3 黑客攻击等安全事件导致损失将及时处理

六、协议变更

6.1 联想有权根据业务发展修改协议内容

6.2 变更后的协议将通过官网公示

6.3 继续使用视为接受修改条款

七、争议解决

7.1 本协议适用中华人民共和国法律

7.2 争议应通过友好协商解决