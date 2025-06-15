华硕笔记本电脑价格表

华硕的笔记本产品线丰富多样，从入门级到专业游戏笔记本，价格区间广泛。以下是2023年市场上较为流行的型号及其参考售价清单：

【轻薄本系列】

VivoBook 15系列笔记本，价格介于4599元到6299元之间，搭载了i5-1135G7处理器，配备了16GB的内存容量，并且拥有512GB的存储空间。

ZenBook 14的价格范围在6499元到8999元之间，该款笔记本搭载了OLED显示屏，并配备了第12代i7处理器。

【游戏本系列】

TUF Gaming F15的售价介于6599元到10999元之间，配备的显卡型号涵盖了RTX3050至RTX3060多个型号。

ROG魔霸5系列的价格区间在11999元到15999元之间，该系列配备了R9-5900HX处理器以及RTX3070显卡。

【创作本系列】

ProArt Studiobook 16的售价介于1.9999万元至2.4999万元，该机型搭载了4K分辨率的屏幕以及i9-12900H高性能处理器。

【二合一笔记本】

ZenBook Flip 13的价格在7999元到9999元之间，该款笔记本搭载了触控屏，并且拥有360度自由旋转的转轴设计。

价格影响因素包括：

1. 处理器型号（i5/i7/i9/R7/R9）

2. 显卡配置（MX450/RTX3050/3070Ti）

3. 屏幕规格（1080P/2.8K OLED/4K）

4. 存储组合（16+512GB/32+1TB）

促销节点建议：

618期间：全系降价300-1500元

双11期间：旧款机型最高7折

学生优惠：凭认证享9-95折

购买渠道价差对比：

官网上的售价比京东自营版要贵，而京东自营版的售价又比授权经销商的售价高，至于拼多多的百亿补贴，其价格更是降到了最低点，这三者之间的价格差距竟然能达到800元。