笔记本推荐5000左右推荐

在5000元左右的价位，市面上有很多配置优良且性价比高的笔记本电脑可以选择。这里，我想向大家推荐几款值得关注的型号：

1. 联想小新Pro 14 锐龙版

搭载AMD R5-5600H处理器，六核心十二线程，性能十分出色。14英寸的2.2K分辨率IPS屏幕，色彩表现力强。内存容量达到16GB，固态硬盘容量为512GB。机身重量轻至1.4千克，便于携带。支持人脸识别和WiFi6连接。无论是进行办公还是轻松游戏，都能流畅运行，毫无阻碍。

2. 惠普战66 五代 锐龙版

这款设备搭载了R5-5625U处理器，内存配置为16GB，而固态硬盘的容量更是高达512GB。它拥有15.6英寸的1080P高清屏幕，色彩表现优异，接口种类繁多。机身采用金属材质打造，支持180度翻转功能。续航能力出色，非常适合商务人士和学生的日常使用。

3. 小米RedmiBook Pro 15

搭载i5-11320H处理器，配备MX450独立显卡。屏幕15.6英寸，分辨率3.2K，刷新率90Hz，显示效果非常出众。内存16GB，存储空间512GB。采用CNC一体成型技术，质感上乘。尤其适合那些对屏幕品质和外观有较高追求的用户。

4. 华为MateBook D14





装备了i5-1240P处理器，内存组合为16GB和512GB。拥有14英寸的1080P全高清显示屏，并支持多屏协同功能。指纹识别和电源键合二为一，既确保了安全，又便于操作。整体制作工艺精良，非常适合华为生态系统的用户使用。

选购建议：

优先考虑品牌主流型号，售后更有保障

注意接口是否满足需求（如USB、HDMI等）

游戏需求建议选择带独立显卡的型号

便携性需求可考虑13-14英寸机型

建议到实体店体验键盘手感和屏幕效果

在这个价位区间，您既能选购到功能全面、适合办公使用的笔记本电脑，也能挑选到适合轻度游戏使用的型号。只需根据您自身的实际需求，挑选出最合适的配置即可。