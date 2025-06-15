预算5000左右的笔记本推荐

在预算有限的5000元内，挑选笔记本电脑时，需兼顾其性能、便携性以及实用性。以下是一些值得推荐的笔记本型号：

1. 联想小新Air 14 2023款

这款处理器的型号是i5-1240P，内存大小为16GB，采用的固态硬盘容量为512GB，屏幕的尺寸是14英寸，并且分辨率达到了2.2K。

机身设计轻薄，重量仅为1.38公斤，搭载100%的sRGB色域屏幕，同时具备PD快速充电技术。

价格：约4999元

2. 惠普战66 六代锐龙版

该配置含有：一款R5-7535U型号的处理器、16GB的运行内存、512GB的存储容量，并且配备了一块14英寸的1080P分辨率的高清屏幕。

优点：400尼特高亮度屏，双内存插槽可扩展，军工级品质

3. 荣耀MagicBook X 14 Pro

配置：i5-12500H/16GB/512GB/2.2K屏





优点：3:2生产力屏，多屏协同功能，指纹电源二合一

4. Redmi Book Pro 15 2023

该设备配置了英特尔i5-12450H处理器，配备了16GB的内存，拥有512GB的存储容量，并且配备了一块15.6英寸的屏幕，该屏幕具有3.2K的高分辨率和90Hz的高刷新率。

优点：同价位罕见的高分辨率高刷屏，CNC一体成型工艺

选购建议：

优先选择16GB内存机型，确保多任务流畅

2K以上分辨率屏幕能显著提升使用体验

注意接口数量是否满足需求（USB/HDMI等）

学生用户可关注教育优惠活动

这款笔记本电脑在这个价位上基本能满足日常办公、轻度创作和网络游戏等需求，所以建议您去实体店亲自体验一下键盘的手感和屏幕的显示效果，这样在做出购买决定之前会更加明确。