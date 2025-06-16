联想Z500是一款面向大众的笔记本电脑，其屏幕大小为15.6英寸。这款机型采用了第三代Intel Core i5处理器，同时装备了NVIDIA GeForce GT635M独立显卡，整体性能表现相当稳定。机身厚度仅有34毫米，重量大概在2.2千克左右，在15英寸的笔记本中，其便携性属于中等。

联想Z500在存储配置上搭载了500GB的机械硬盘，部分高端型号还提供了32GB SSD缓存的选配选项，用以加快运行速度。它的内存配置为4GB DDR3，并且能够支持最高8GB的扩展。在接口设计上，它配备了2个USB 3.0、1个USB 2.0、HDMI、VGA等常用接口，扩展能力相当不错。

该音效系统引入了杜比家庭影院技术，并搭载了JBL品牌的扬声器，这使得它在同类产品中，音画表现尤为突出。键盘设计为全尺寸，并配备了数字小键盘，按键行程适中，非常适合进行持续的文字输入。而且，触控板还支持多种多指触控操作。





散热系统配备了双风扇，使得在日常办公或轻度游戏时，设备能保持稳定运作。电池续航可达约4小时，足以满足大部分移动办公的需求。该机型提供黑色与红色两种颜色供选择，且表面处理采用了类似金属的拉丝质感。

联想Z500定位中端市场，主打高性价比，特别适合学生和家庭成员选购。产品出厂时预装了Windows 8操作系统，用户未来有选择升级至Windows 10的权限。再者，在售后服务方面，联想承诺提供长达两年的主要部件保修服务。