华为手机，是我国广为人知的智能手机品牌，其产品种类繁多，从基础的入门型号到高端的旗舰机型，涵盖了多个价格区间。在此，我们向您展示了华为目前市面上销售的主要型号及其相应的价格，但需注意，这些价格可能会因地域差异、促销活动等因素而有所变动。

华为nova系列主要面向中端市场消费者，其中nova 12活力版提供8GB内存和128GB存储空间的配置，售价从2499元开始；而nova 12 Pro版本则配备了12GB内存和256GB存储空间，其价格则是从3999元起售。这一系列手机特别强调其时尚的设计风格和卓越的自拍功能。

华为Mate系列手机是其高端旗舰的代表之作，尤其是Mate 60 Pro 12GB+512GB这一款，其售价为6999元；而采用保时捷设计风格的Mate 60 RS版本，起步价格更是攀升至12999元。这些手机凭借卓越的摄影能力和商务特性，吸引了众多消费者的目光。

P系列产品也锁定了高端市场，尤其是P60 Pro的8GB+256GB型号，其售价从6988元起，主要面向摄影发烧友。此外，P50 Pocket这款可折叠手机，其8GB+256GB版本的价格则是从8988元开始。





针对预算有限的消费者，畅享系列提供了多款产品供挑选。其中，畅享60X的8GB+128GB版本特别引人注目，其价格门槛仅为1599元；而畅享50 Pro的8GB+256GB版本，起售价则为1799元。这些型号完全能够满足用户日常的使用需求。

华为旗下荣耀品牌已具备独立运营能力，然而，华为的一些销售渠道还在销售该系列的产品。荣耀X40这一型号，配置8GB内存和128GB存储，起售价为1699元；而荣耀70，同样是8GB内存，但存储容量提升至256GB，其起售价为2699元。

请留意，受限于芯片供应不足，华为某些手机款式可能面临库存短缺或需提前预订的状况。建议消费者访问华为官网、官方商城或认证的零售店铺，以获取最新的价格和库存详情。