联想拯救者官方旗舰店

联想官方的拯救者品牌店，是专门针对游戏爱好者的高端电竞产品系列，主要提供拯救者系列的游戏笔记本、台式电脑以及相关配件。该店铺实行线上线下相结合的销售模式，官网以及各大主流电商平台都设有官方旗舰店，旨在确保消费者能够购买到正品，并获得完善的售后服务。

在产品线方面，拯救者游戏本拥有R系列（基于AMD平台）和Y系列（基于Intel平台）两大核心型号，其配置涵盖了从RTX 4050到RTX 4090等不同型号的显卡。近期推出的Legion Pro系列，配备了16:10比例的2.5K高刷新率屏幕，并且支持DDG2.0双模显示技术。台式机产品系列涵盖了刃系列和塔式主机两种类型，其性能强劲，能够支持最高级别的i9-14900KF处理器。

官方旗舰店的显著优势在于其优质的售后服务，包括整机2年保修以及上门服务1年，且支持七天无理由退换。此外，对于游戏本，我们还提供键盘和电池等易损件的额外保修服务。同时，我们拥有专业的客服团队，能够提供硬件调试、驱动安装等方面的技术支持。





建议您通过京东自营旗舰店购买，那里经常举办24期免息促销，晒单还能获得游戏鼠标垫等赠品。新品上市期间，参与预售还能获得额外优惠，部分机型还支持定制升级服务。此外，官方商城还提供以旧换新服务，旧机最高可折价5000元。

在配件方面，本店提供拯救者M7无线鼠标（8000DPI）和K7机械键盘（光轴版）等高端电竞设备。此外，显示器支架、散热底座等辅助配件也应有尽有。若与主机一同购买，还可享受套餐优惠。建议您关注官方微博和微信公众号，以便获取最新的促销资讯。