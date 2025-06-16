联想出过的所有的手机

联想，作为我国知名电子产品生产商，其手机产品线已历经数次变革与优化。以下列举了联想曾推出的一些主要手机型号：

1. 乐Phone系列（2010-2013年）：

乐Phone A1

乐Phone S2

乐Phone K860

2. VIBE系列（2013-2016年）：

VIBE X

VIBE Shot

VIBE P1

3. ZUK系列（2015-2017年）：

ZUK Z1

ZUK Z2 Pro

ZUK Edge

4. 乐檬系列（2014-2016年）：

乐檬K3

乐檬K3 Note

乐檬2





5. Motorola品牌手机（2014年收购后）：

Moto G系列

Moto Edge系列

6. 拯救者电竞手机（2020年起）：

拯救者电竞手机Pro

拯救者Y90

7. 其他机型：

联想A系列（入门机型）

联想K系列（中端机型）

联想S系列（自拍机型）

联想P系列（大屏机型）

联想手机业务实现了从创立自主品牌到收购摩托罗拉的重大战略调整。目前市场上销售的机型主要包括Motorola品牌和拯救者电竞系列。联想的产品线涵盖了从入门级到高端旗舰级的各个价格区间。