电脑的售价差异较大，主要由配置、品牌及使用目的决定。一般而言，适合初级办公需求的电脑，其价格多在两千至四千元上下。这类电脑通常搭载如Intel赛扬或AMD速龙等基础处理器，内存容量在4-8GB，并配备256GB的固态硬盘，足以满足日常文档编辑、网页浏览等基础办公活动。

中端主流电脑的售价大约在4000到8000元这个区间。在这个价格范围内，消费者可以选购到搭载Intel i5或AMD R5处理器的机型，内存容量在8到16GB，并且配备512GB SSD，这样的配置完全能够满足大部分日常工作和娱乐需求。而游戏电脑的价格一般会更高，通常在6000到15000元之间，并且需要配备像GTX1660或RTX3060这样高性能的显卡，以及更高级别的配置。

高端工作站的售价可以高达15000至30000元，而游戏电脑的价格更是可能突破这个范围。这些电脑通常配备有顶尖的处理器，比如i9或Ryzen9，以及32GB以上的内存、1TB以上的固态硬盘和性能卓越的显卡。至于专业工作站，例如Mac Pro，其价格甚至可能超过50000元。





笔记本电脑的价格跨度较大，一般而言，轻薄型产品多在3000到6000元之间，而游戏笔记本的价格则多在6000到20000元，至于高端商务笔记本，价格多在8000到30000元。至于二手电脑，其价格会根据配置以及使用年限的不同而有所变动，大致在1000到3000元这个区间内。

选购电脑要依据实际用途，不必一味追求高端配置。若是办公使用，中低档配置便足够。但对于从事专业设计或游戏爱好者来说，则需要更高级别的配置。在购买前，建议您详细对比不同品牌和型号的性价比。