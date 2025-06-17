目前市场上主流的GTX显卡性能从低到高排行如下：

GTX 1050 Ti显卡适合新手使用，特别适合玩一些简单的游戏和日常办公需求。这款显卡拥有768个CUDA核心，配备了4GB的GDDR5显存，在1080p分辨率下，能够流畅运行大多数网络游戏。

GTX 1650这款显卡，性能比1050 Ti提升了大约30%，搭载了896个CUDA核心，拥有4GB的GDDR5或GDDR6显存，在1080p画质设置下，可以顺畅地运行一些3A级别的大型游戏。

GTX 1660这款显卡，性能上与GTX 1070不相上下，搭载了1408个CUDA核心，拥有6GB的GDDR5显存，在1080p的高画质设置中，可以流畅地运行大部分游戏。

GTX 1660 Super显卡在性能上比1660型号高出约15%，拥有1408个CUDA核心，并配备了6GB的GDDR6显存，同时显存带宽也有所提升。





GTX 1660 Ti的性能介于1660 Super和RTX 2060之间，它拥有1536个CUDA核心，并配备了6GB的GDDR6显存，在1440p分辨率的表现上相当亮眼。

GTX 1080，这款曾经的顶级显卡，拥有2560个CUDA核心，并配备了8GB的GDDR5X显存。即便时至今日，它的性能依然可以轻松满足2K分辨率游戏的需求。

GTX 1080 Ti显卡，搭载了11GB的GDDR5X显存，配备了3584个CUDA核心。在性能上，它与RTX 2070 Super不相上下。即便是在4K分辨率下，它的表现也依旧非常出色。

需要留意的是，NVIDIA已经将产品线转向了RTX系列，同时GTX系列已经不再生产。在选购显卡时，需要考虑电源的功率、散热效果以及机箱的适配空间等因素。而在二手市场购买显卡时，更要格外小心，防止买到矿卡。