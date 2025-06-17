电脑插着电源却不充电

电脑虽然连接了电源，却未进行充电，这种情况并不少见，原因可能多样。首先，应当检查电源适配器是否正确地连接在插座和电脑接口上，确保插头没有松动。若发现适配器的指示灯未亮，这可能是适配器本身出现了损坏，或者是电源线出现了问题。在这种情况下，可以尝试使用另一款适配器进行测试。

其次，需查看充电接口是否积有灰尘或杂质，并用软毛刷或压缩空气进行清理。若接口出现松动或氧化，同样会引起接触不良，这通常需要专业人员进行维修。此外，电池老化也是一个常见问题，尤其是使用年限超过2年的笔记本电脑，其电池容量会显著减少，甚至可能无法进行正常充电。

系统配置同样可能对充电性能产生影响。在Windows操作系统中，您需要进入电源设置，查看“电池保护模式”是否已经开启，因为这种模式会设定一个充电的上限。部分电脑品牌配备了特定的电源管理软件，调整或重置这些软件的参数，有时能够解决充电问题。





硬件出现问题，可能涉及主板充电电路的损坏或电池控制芯片的故障，这些问题通常需要通过专业检测来解决。您可以先尝试移除电池，只用电源适配器来供电，如果此时电脑能正常启动，那么可能就是电池出了问题。如果经过各种尝试后问题依旧，那么建议您联系官方售后服务进行进一步的检修。

日常使用笔记本时，应避免长时间处于满电状态，这样做会加快电池的老化过程。另外，不应等到电池电量完全耗尽后再充电，将电量维持在20%到80%之间，有助于延长电池的使用寿命。此外，高温环境也会对电池的性能造成影响，因此应尽量避免在阳光直射或高温的环境中操作电脑。