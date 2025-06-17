联想y7000p配置参数

联想Y7000P是一款专为游戏爱好者量身打造的高性能游戏笔记本。这款笔记本的配置十分出色，足以应对大多数高级游戏和创意类工作。具体来说，它的硬件配置包括：

该设备配备了12代英特尔酷睿i7-12700H处理器，拥有14核心和20线程，最高主频可提升至4.7GHz，具备出色的多任务处理性能。显卡部分选用了NVIDIA GeForce RTX 3060笔记本GPU，配备6GB GDDR6显存，支持光线追踪和DLSS技术，在1080p分辨率下，多数游戏都能实现流畅运行。

内存配置为16GB DDR5-4800MHz双通道，容量最高可升级到32GB。存储设备为512GB的PCIe NVMe SSD，并设有额外的M.2插槽，便于用户自行扩充存储空间。屏幕尺寸为15.6英寸，采用FHD IPS雾面技术，具备165Hz的高刷新率，色彩覆盖达到100%的sRGB色域，且支持DC调光功能。

散热系统运用双风扇与四个出风口相结合的设计，配合五根高效复合热管，保障了在长时间高负荷工作下的稳定性能。在接口配置上，提供了三个USB-A 3.2 Gen1接口、一个雷电4接口、一个HDMI 2.1接口以及一个RJ45网线接口。同时，内置了80Wh的大容量电池，并支持100W的PD快充功能。

重量大约在2.4公斤左右，厚度仅为19.9毫米，这样的规格使得它在游戏笔记本中显得比较轻便。搭载了Windows 11家庭版操作系统，并配备了联想Legion的专用控制中心软件，用户可以轻松进行性能模式、键盘背光等功能的个性化调整。