联想官方打造的游戏平台，即联想游戏中心官网，为用户提供了游戏下载、管理以及社交互动等多种服务。此平台适用于个人电脑以及移动设备，涵盖了联想品牌的电脑、手机和平板等。

官网主要功能包括：

游戏库内：储备了众多正版游戏，种类丰富，包括单机、网络、休闲等多种类型。

游戏管理方面，系统会自动识别设备中的游戏，并对游戏的启动与更新进行集中管理。

3. 游戏优化：根据硬件配置提供最佳运行设置

4. 社交功能：好友系统、成就分享、游戏直播等

特色服务：





会员专享：VIP会员可享专属游戏礼包和优惠

硬件适配：针对联想设备进行特别优化

本地化支持：中文界面和客服服务

在使用过程中，联想游戏中心的界面设计简洁明了，操作起来非常顺滑。游戏下载速度相当快，而且能够实现断点续传功能。此外，该系统对系统资源的消耗较小，不会对游戏的运行效果造成影响。

联想设备用户在使用该平台时，能够充分利用硬件的强大性能，享受到稳定且流畅的游戏体验。此外，该平台还能助力用户挖掘更多高品质的游戏资源，使得管理已安装的游戏变得更加简便快捷。

官方网站会定期举行各种游戏互动活动，诸如提供限时优惠、新游戏试玩等，以此向用户们提供更多优惠。该平台的安全性相当高，所有游戏都经历了严格的审查程序，旨在杜绝恶意软件和病毒的侵入。