联想显示器的售后服务包括保修时长、维修流程以及常见问题的解决方案等。购买后，用户通常可享有1至3年的保修保障，具体时长会因产品型号和购买渠道的不同而有所区别。在保修期内，若非因用户操作不当造成的硬件问题，用户可免费进行维修或更换。

维修流程一般涉及以下步骤：用户需先访问联想官网或拨打电话联系客服进行故障申报，同时需要提供购买凭证和产品序列号；然后，客服会将问题进行分类，并可能提供远程帮助来尝试解决问题；如果远程无法解决，用户可以选择将产品寄送至指定维修点，或者直接前往附近的服务站；部分城市还特别提供上门取送服务。

遇到显示器不亮的情况，可以检查电源线和信号线是否连接得紧固；如果屏幕上出现横纹，可能是显卡驱动程序出现了故障；如果颜色显示不对，可以尝试恢复到初始设置。建议您先查看产品手册，或者去联想官网查找故障排除指南。

保修范围不包括由人为因素导致的损坏，例如液体侵入或跌落损坏，亦不包含自然灾害或非法拆解等情况。一旦保修期届满，客户需自行承担维修成本，这包括材料费和人工费，具体费用会依据故障的具体情况来决定。联想在各大城市都设有多个售后服务站点，维修速度通常在3至7个工作日之内。

购得商品后，请务必妥善保存购物及保修相关凭证，这样做有利于延长某些型号产品的保修时间。若遇到问题，您可先关注联想官方微信公众号或利用在线客服进行咨询，这往往能快速解决一些常见问题。若需维修服务，提前备份显示器设置和数据，这将使后续操作更为简便。