根据最新市场调研数据，2023年第三季度的全球笔记本电脑销售榜单已经揭晓。联想稳居榜首，其市场份额达到了24.3%，出货量达到了1230万台。紧接着是惠普，其市场份额为21.7%，出货量也达到了1100万台。排在第三位的戴尔，市场份额为16.5%，出货量大约为835万台。

苹果的MacBook系列表现出色，主要归功于M2芯片的高效表现；其销量同比增长了18%，市场份额达到了10.2%，稳居市场第四名。华硕和宏碁的市场份额分别是7.5%和6.8%，分别占据了第五和第六的位置。特别值得一提的是，小米笔记本的销量显著增长，这也是它首次进入前十的榜单。

从产品分类来看，游戏笔记本的销售额所占比例为28%，商务笔记本占据了35%，轻薄笔记本则占了27%。在价格分布上，售价在4000至6000元区间的产品销售情况最为显著，这部分产品占据了总销量的42%。紧随其后的是售价在6000至8000元区间的产品，其占比为25%，而售价8000元以上的高端型号则占据了18%。





在销售渠道方面，电商平台贡献了销售额的58%，相比之下，实体店铺的份额降至32%。消费者最关注的焦点在于处理器的性能，这一比例达到了42%；其次是电池的使用时长，占比28%；还有屏幕的质量，占比18%。就区域市场而言，亚太地区以47%的销量占比排在第一位，其后依次是北美市场，占比29%，以及欧洲市场，占比19%。

第四季度来临，双11和圣诞节两大促销盛事将推动笔记本电脑市场迈向新的增长巅峰。众多厂商正忙碌地加快中端价位产品的备货进度。考虑到Windows 11系统的普及和AI技术的融入，预计在明年，笔记本电脑市场仍将维持强劲的增长态势。