戴尔灵越14系列笔记本针对普通用户群体量身打造，是一款兼具便携性和实用性的轻薄型设备。该笔记本拥有14英寸的屏幕，机身重量控制在1.4至1.6公斤之间，厚度大约为17毫米，非常适合日常携带使用。

配置方面提供多种选择：

处理器：搭载第11代或12代英特尔酷睿i5/i7处理器

内存：8GB/16GB DDR4规格

存储：256GB/512GB SSD固态硬盘

显卡：集成显卡或MX450独立显卡选项

屏幕：1080P IPS防眩光屏，部分型号支持触控

接口配备相对齐全：

1个USB 3.2 Gen1接口

1个USB-C接口（支持充电和数据传输）

1个HDMI接口

1个SD读卡器





3.5mm耳机麦克风二合一接口

该设备在续航方面搭载了54Wh的电池，同时装备了低功耗的屏幕，以此确保了日常办公需求能够得到满足，使用时间可以达到6至8小时。另外，它的散热系统采用了双风扇设计，即便在高负载工作状态下，也能保证其稳定运行。

产品特色包括：

1. 180度开合转轴设计

2. 背光键盘

3. 指纹识别电源键

4. 物理摄像头开关

5. Waves MaxxAudio Pro音效系统

此产品定价在4000到7000元之间，主要面向中档消费群体。它非常适合学生和从事商务活动的人群日常使用，无论是运行Office办公软件还是进行视频会议，都能轻松应对。而且，它的某些配置还能满足进行轻度图像处理和视频剪辑的基本要求。