戴尔5580笔记本参数

戴尔5580笔记本属于商用办公系列，它配备了Intel第八代酷睿处理器。笔记本有多种配置可供选择，其中最高配置可以升级至搭载Intel Core i7-8650U四核处理器的版本。这款处理器的基准运行频率为1.9GHz，并且其最高睿频可达4.2GHz。内存的最大容量可以达到32GB DDR4 2400MHz，用户可以选择128GB到1TB的PCIe固态硬盘，另外，还有转速为5400转的1TB机械硬盘供用户挑选。

显卡配置上，5580型号采用了AMD Radeon 530独立显卡，并配备了2GB的GDDR5显存。这样的配置足以应对日常办公和基本的图形处理任务。此外，该设备还配备了15.6英寸的FHD（1920x1080）防眩光IPS显示屏，其视角范围可达到178度。该设备拥有多种接口设置，具体包括：一个USB 3.1 Gen 1接口，两个USB 2.0接口，一个HDMI接口，一个RJ-45网线接口，一个耳机与麦克风共用接口，还有一个SD卡读卡器。





该设备配备了802.11ac Wi-Fi和蓝牙4.2技术，重量大约是2.07千克，厚度为19.9毫米，整体设计以黑色为主流。内部装备了一块42Whr容量的三芯锂离子电池，其理论续航能力可达8小时。操作系统方面，预装了64位的Windows 10专业版。此外，为了确保安全，该设备还配备了TPM 2.0安全芯片和指纹识别功能。这款飞机的型号在MIL-STD 810G军用标准的严格测试中表现出色，充分证明了其卓越的抗震和抗摔性能。