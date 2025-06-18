联想有几个系列的笔记本

联想笔记本主要分为以下几个系列：

联想的ThinkPad系列笔记本，作为其最著名的商务产品线，凭借其坚固耐用的特性、出色的性能表现和优秀的键盘手感，赢得了广泛的好评。该系列产品还包含了多个子系列，例如X系列，专注于轻便便携；T系列，针对高端商务市场；P系列，专为移动工作站打造；E系列，则是面向初级商务用户。

Yoga系列的产品以二合一设计为特色，屏幕可以旋转至360度，从而切换成平板形态。这一系列产品特别注重轻薄和触控感，非常适合那些需要在各种场合下灵活操作的用户。

联想推出的Legion系列笔记本，是专为游戏玩家量身定制的电脑产品，其中搭载了性能卓越的显卡和处理器。这类产品普遍配备了带有RGB灯效的键盘，以及具备高刷新率的显示屏。

IdeaPad系列笔记本专为大众量身打造，是一款广受欢迎的流行产品。它的价格适中，涵盖了从基础型号到高端型号的多种配置。此外，该系列还进一步细分为多个子系列，如以轻薄为特色的S系列，以及专注于游戏和娱乐的G系列等。





5. ThinkBook系列主要针对年轻商务群体，其设计风格比传统的ThinkPad更趋时尚化，同时，在保留商务属性的同时，也散发出一种别具一格的吸引力。

小新系列主要针对年轻群体，因其物有所值和时尚的外观设计而广受欢迎，该系列包括两个子系列：Air子系列着重于轻便易携，Pro子系列则着重于高性能的展现。

拯救者系列笔记本，是联想针对国内用户需求特别推出的游戏笔记本产品线。它与国际版的Legion系列风格相近，共同点在于都致力于为用户带来卓越的游戏性能体验。

每个系列都有其独有的定位和特点，消费者可以根据自己的需求，挑选出最适合自己的系列产品。