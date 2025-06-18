遇到电脑屏幕变黑的情况，不必紧张，可以试试以下几种按键组合来尝试解决：

Ctrl + Alt + Delete，这是大家最常使用的快捷键，它能帮助我们强制打开任务管理器。当电脑处于黑屏状态时，如果你按下了这组键，系统若还能作出反应，就会弹出一个菜单选项，你可以在其中选择“启动任务管理器”，通过它来查看是否有程序未响应，结束这些任务后，电脑的显示可能就会恢复正常。

Windows系统中有这样一个快捷组合：按住Windows键、Ctrl键、Shift键和B键。这组按键是专门用来重置显卡驱动的。当你按下这些键，系统就会自动重新加载显卡驱动，并且会发出一个短暂的“哔”声。这种方法对于解决因显卡驱动问题导致的黑屏现象特别管用。

3. 使用Windows键加P键可以切换显示输出模式。外接显示器或投影仪时，有时会出现显示问题。按这组键可以迅速调整显示模式。这有时能够解决因显示设置错误而导致的黑屏问题。

如果以上三个组合键都不能解决问题，可以尝试以下操作：





检查显示器电源和连接线是否正常

重启电脑

进入安全模式排查问题

更新或重新安装显卡驱动